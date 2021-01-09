В Канаде выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южно-Африканской Республике в декабре.

Об этом написала в Твиттере главный санитарный врач провинции Альберта Дина Хиншоу.

"В Альберте выявили первый случай заболевания южноафриканским вариантом COVID-19. Случай связан с недавно вернувшимся из путешествия. Человек находится на карантине, и в настоящее время нет доказательств того, что вирус распространился на других", - заверила чиновница.

Она добавила, что власти канадской провинции следят за ситуацией.

Напомним, в ЮАР местные ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-COV-2 19 декабря. Ее назвали 501.V2.

Как выяснилось позже, новая мутация коронавируса из ЮАР находит слабые места в иммунной системе.