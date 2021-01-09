В Украине, где показатели по коронавирусу третий раз в новом году упали до уровня октября, в скором времени ожидается рост количества инфицирований. Это, по прогнозам Минздрава, произойдет уже на следующей неделе.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга в субботу, 9 января.

По его словам, уже на следующей неделе начнется рост числа новых случаев коронавируса. Так как у тех, кто заразился во время праздников, вирус пока находится в инкубационном периоде, но уже на следующей неделе этот период закончится. Этим, по данным Степанова, и обусловлено введение в стране локдауна с 8 января.

"Если мы сейчас не ввели бы усиленные противоэпидемические меры, то согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить более жесткий карантин, с полным запретом некоторых вещей в стране", - заявил Степанов.

Степанов о скачке заражений коронавирусом - с 08:30

Напомним, в Украине с 8 по 24 января действует третий по счету локдаун. Что и как работает в это время подробно рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился вдвое, до 7-8 дней, а в зоне риска теперь находится и молодое поколение.