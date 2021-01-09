На Ровенской атомной электростанции в субботу, 9 января, около полудня после завершения планово-предупредительного ремонта включили в сеть энергоблок №4. Он находился на ремонте четыре месяца - с 6 сентября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте НАЭК "Энергоатом".

По данным пресс-службы оператора, во время ремонта были выполнены регламентные работы, мероприятия по повышению безопасности, а также уникальные работы по внедрению технологии Holtec International по обращению с отработанным ядерным топливом.

Сейчас проходит плановое повышение мощности блока, проводимое с регламентированной скоростью в соответствии с программой пуска.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились два энергоблока с суммарной нагрузкой 860 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. За указанный период энергоблоки РАЭС произвели 20,6 млн кВт ч электроэнергии.

На энергоблоке №3 продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт. Все работы проводятся в соответствии с графиком.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялись и находятся в пределах действующих норм, заверили в "Энергоатоме".

Как сообщала "Страна", чуть менее года назад блок №4 уже отключали от сети для краткосрочного ремонта.

Также мы рассказывали, что в декабре от сети отключился первый энергоблок РАЭС в результате срабатывания автоматической защиты.