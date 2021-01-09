Американская корпорация Microsoft запатентовала технологию, которая позволяет создавать виртуальных клонов реальных людей, которые умерли. Такие голосовые чат-боты смогут копировать особенности человеческой дикции, воссоздавать внешность конкретной персоны и высылать фотографии.

Об этом сообщает пресс-служба Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Чтобы создать цифровой клон, будут использоваться технологии машинного обучения и искусственный интеллект. В бот будет внедряться биологический портрет конкретного умершего человека. Цифровой клон будет копировать черты, присущие оригиналу, даже особенности дикции и настроение.

Патент Creating a Conversational Chatbot of a Specific Person (Создание голосового чат-бота на основе характеристик конкретного человека) подразумевает возможность воссоздания внешности человека в двухмерном и трехмерном формате. В конечном итоге бот сможет даже высылать фотографии.

Идея воссоздавать клонов умерших людей не нова, в феврале 2020 года жительница Южной Кореи смогла пообщаться с погибшей дочерью с помощью VR-технологии, соответствующее видео обнародовано в YouTube.

Напомним, в авиасимуляторе от Microsoft можно полетать над донецким аэропортом.

Также сообщалось, что в компании Microsoft вместо журналистов будет работать искусственный интеллект.