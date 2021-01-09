Пользователи соцсетей составили полный список сайтов, которые заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа или ввели ограничения против связанных с ним сообществ и компаний.

В частности, этот список "гуляет" по соцсети Facebook. В нем коротко обозначены причины блокировок.

соцсеть Twitter, видеостриминговый сервис для геймеров Twitch и мобильное приложение обмена сообщениями Snapchat - заблокировали официальные аккаунты Трампа;

соцсети Facebook и Instagram - запретили главе Белого дома делать публикации как минимум в течение следующих двух недель, пока не завершится переход власти к демократу Джо Байдену;

магазин приложений Google Play - удалил приложение Parler (аналог Twitter, пользующийся популярностью среди американских консерваторов);

сайт Apple - пригрозил удалить Parler из Арр Store, если создатели не разработают план модерации своего контента;

видеохостинг YouTube - обещает выдавать страйки каналам, публикующим дезинформацию о прошедших выборах в США; за три страйка в течение 90 дней последует полное удаление канала;

сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok и фотохостинг Pinterest - обещают удалять контент с протрамповскими хэштегами, например, stormthecapitol ("штурм Капитолия"), patriotparty ("партия патриотов"), stopthesteal ("остановим кражу голосов") и QAnon (распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей);

социальный новостной сайт Reddit и мессенджер Discord - заблокировали неофициальные сообщества, посвященные Трампу;

разработчик программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов Shopify - заблокировал два магазина, где продается мерчандайз Трампа.

Между тем и оффлайн продолжаются репрессии против сторонников Трампа, участвовавших в штурме Капитолия. В субботу стало известно об аресте Джейкоба Энтони Чансли, также известного как Джейк Анджели, который благодаря оригинальному имиджу (меховой шапке с рогами и голому татуированному торсу) стал символом антибайденовских протестов.

А в пятницу взяли под стражу сторонника Трампа, которой во время штурма здания Конгресса сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.