Почти все соцсети и даже магазин мобильных приложений. Появился полный список сервисов, где забанили Трампа
Пользователи соцсетей составили полный список сайтов, которые заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа или ввели ограничения против связанных с ним сообществ и компаний.
В частности, этот список "гуляет" по соцсети Facebook. В нем коротко обозначены причины блокировок.
- соцсеть Twitter, видеостриминговый сервис для геймеров Twitch и мобильное приложение обмена сообщениями Snapchat - заблокировали официальные аккаунты Трампа;
- соцсети Facebook и Instagram - запретили главе Белого дома делать публикации как минимум в течение следующих двух недель, пока не завершится переход власти к демократу Джо Байдену;
- магазин приложений Google Play - удалил приложение Parler (аналог Twitter, пользующийся популярностью среди американских консерваторов);
- сайт Apple - пригрозил удалить Parler из Арр Store, если создатели не разработают план модерации своего контента;
- видеохостинг YouTube - обещает выдавать страйки каналам, публикующим дезинформацию о прошедших выборах в США; за три страйка в течение 90 дней последует полное удаление канала;
- сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok и фотохостинг Pinterest - обещают удалять контент с протрамповскими хэштегами, например, stormthecapitol ("штурм Капитолия"), patriotparty ("партия патриотов"), stopthesteal ("остановим кражу голосов") и QAnon (распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей);
- социальный новостной сайт Reddit и мессенджер Discord - заблокировали неофициальные сообщества, посвященные Трампу;
- разработчик программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов Shopify - заблокировал два магазина, где продается мерчандайз Трампа.
Между тем и оффлайн продолжаются репрессии против сторонников Трампа, участвовавших в штурме Капитолия. В субботу стало известно об аресте Джейкоба Энтони Чансли, также известного как Джейк Анджели, который благодаря оригинальному имиджу (меховой шапке с рогами и голому татуированному торсу) стал символом антибайденовских протестов.
А в пятницу взяли под стражу сторонника Трампа, которой во время штурма здания Конгресса сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.