Авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", которая произошла в субботу, 9 января, в Полтавской области, не повлияла на работу украинских подземных газовых хранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз" на своей странице в Facebook.

"Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов. Также, благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ, обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будут выполнены в полном объеме", - рассказали в сообщении.

Кроме того, в компании уточнили, что во время ликвидации аварии согласовывают свои действия с Оператором ГТС Украины, также помощь готовы оказать и сервисные предприятия Укртрансгаза.

Ранее "Страна" опубликовала видео мощнейшего пожара, к которому привел взрыв на газопроводе. Очевидцы сообщили, что взрыв был настолько сильный, что в соседних селах задрожали окна. Однако взрыв никак не повлиял на транзит российского газа.

Также сообщалось, что начато расследование причин аварии на газопроводе, среди версий есть и диверсия.