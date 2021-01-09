Папа Римский Франциск, который раскритиковал противников масок и карантина, на следующей неделе должен получить вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Папа Римский Франциск заявил, что на следующей неделе ему сделают прививку от коронавируса. Противодействие вакцине от коронавируса он считает "суицидальным отрицанием".

Ранее Ватикан объявил, что его кампания вакцинации против Covid-19 начнется "в ближайшие несколько дней": медицинские работники и пожилые люди будут получать вакцины со второй половины января.

Приоритет будет отдан "персоналу сфер здравоохранения и общественной безопасности, пожилым людям и персоналу, наиболее часто контактирующему с общественностью", в то же время участие понтифика в вакцинации не указывалось.

"Страна" сообщала, что в рождественском обращении Папа Римский помолился за мир на Донбассе и о вакцине для всех. В частности, он призвал "возобновить международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировать всем людям доступ к вакцинам и лечению".

Также мы писали, что Папа Римский призвал молиться за роботов и технический прогресс, чтобы роботы и искусственный интеллект служили во благо человечества, а не во зло.