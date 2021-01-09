В субботу,9 января, в Николаеве во дворе частного дома взорвалась граната, что стало причиной смерти мужчины. Полиция рассматривает две версии: самоубийство и неосторожное обращение с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В полицию сообщение о происшествии поступило около 13:00. По предварительной информации, произошел взрыв гранаты РГД-5. В результате погиб 51-летний местный житель.

На данный момент полиция рассматривает две версии: самоубийство и неосторожное обращение с взрывчаткой. Обстоятельства события и его причины выясняются.

Напомним, в Киеве перед Новым годом эвакуировали всех жильцов многоэтажки из-за найденной боевой гранаты с запалом.

Также сообщалось, что на улице в Харькове нашли боевую гранату, перевязнную красной ленточкой.