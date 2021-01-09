В Херсонской области правоохранители задержали 37-летнего мужчину, в сумке у которого находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области на своем сайте.

Правоохранители получили информацию, что житель Херсона хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции в Голопристанском районе.

"Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия", - добавили в пресс-центре.

Изъятое оружие правоохранители направили на исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что жителю Черкасской области грозит тюрьма за хранение оружия и взрывчатки. У него обнаружили гранату, пистолеты и патроны. Теперь он может получить до семи лет лишения свободы.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области выявили нарколабораторию, где нашли оружие и наличные. Во время обысков там обнаружили амфетамин, лабораторное оборудование для изготовления наркотиков, огнестрельное оружие, патроны и деньги. Все вещества направили на экспертизу.