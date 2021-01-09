В Эстонии депутаты оппозиционной "Партии реформ" предложили вынести на референдум вопрос о присоединении страны к России. Премьер-министр Юри Ратас счел невозможным всенародное обсуждение этого вопроса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти", - написал он в посте.

По его словам, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. "Уверен, что президент республики поступит так же", - добавил Ратас.

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной "Партии реформ". Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и отграничивающего права ЛГБТ.

"Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке", - цитирует его слова газета Postimees. По его словам, позднее он отказался от этой идеи.



Ранее, в декабре парламент Эстонии одобрили пакет новых мер в защиту традиционных ценностей. Закон, принятый подавляющим большинством депутатов парламента, фактически запрещает однополым парам усыновлять детей, ограничивая усыновление супружескими парами мужчины и женщины.

Также "Страна" сообщала, что спикер парламента Эстонии в новогоднем поздравлении предъявил территориальные претензии России. Он заявил, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией является действующим, поэтому правобережье реки Нарвы и Печорского района принадлежит им.