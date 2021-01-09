Полиция США задержала и предъявила обвинения Джейкобу Энтони Чансли, также известному как Джейк Анджели, который участвовал в захвате Капитолия в день утверждения Конгрессом результатов американских выборов президент, 6 января.

Именно Анжели стал одним из самых ярких участников штурма - он надел на голову шапку с рогами, а лицо раскрасил в цвета американского флага. Из-за чего его прозвали "рогатым монстром".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

"Утверждается, что Чансли был опознан как мужчина, замеченный в СМИ, который вошел в здание Капитолия в рогах, головном уборе из медвежьей шкуры, красной и бело-синей краской на лице, без рубашки и в коричневых брюках. Этот человек нес копье примерно 6 футов (около 2 метров - Ред.) в длину с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия", - говорится в сообщении ведомства.

Джейкобу Энтони Чансли предъявили обвинения в умышленном проникновении и нахождении в здании Конгресса без законных оснований, а также в насильственном вторжении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Напомним, в среду, 6 января, в день утверждения результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден, сторонники Трампа вышли на протест. В ходе протеста они захватили здание Капитолия, во время штурма погибли люди.

Повторения подобных беспорядков американские власти опасаются в день инаугурации нового президента, которая пройдет 20 января.

Также сообщалось, что в США задержали участника протеста в Вашингтоне, который похитил кафедру Пелоси.