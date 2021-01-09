В Кременчуге умер легендарный легкоатлет, олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев. Причины смерти на данный момент неизвестны.

Об этом сообщает Полтавское областное отделение НОК на своей странице в Facebook.

После окончания своей спортивной карьеры, Владимир Киселев, которому на момент смерти было 65 лет, продолжал делать свой вклад в развитие спорта и воспитания здорового поколения в Полтавской области, он участвовал в Олимпийском движении Украины.

"Во время многочисленных олимпийских мероприятий открытый и общительный прославленный олимпиец делился опытом с молодым поколением, являясь для них настоящим примером для подражания. Он навсегда останется в нашей памяти", - сказано в сообщении Национального олимпийского комитета Украины.

Владимир Викторович Киселев родился в России, но провел большую часть жизни в Украине. Он был легендой легкой атлетики, успел завоевать за время своей спортивной карьеры все главные награды: стал чемпионом Европы по толканию ядра среди юниоров в 1978 году, стал бронзовым чемпионом зимнего чемпионата Европы среди взрослых в 1979 году и победил на Олимпиаде в Москве в 1980-ом.

Напомним, американский рестлер Броди Ли скончался от загадочных проблем с легкими.

Также сообщалось, что умер легендарный олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля Иван Богдан.