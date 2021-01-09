В Сингапуре, где выявили новый штамм коронавируса, 65-летнюю жительницу по имени О Би Хиок приговорили к 5 месяцам заключения за скрытие от сотрудников местного Миндрава, отслеживающих контакты во время пандемии коронавируса, встречи с другом.

Об этом сообщает издание The Straits Times.

О Би Хиок, которая болела в феврале прошлого года Covid-19, была приговорена к пяти месяцам тюрьмы за то, что она намеренно не предоставляла информацию для расследования контактов. Она скрыла неоднократные встречи с близким другом.

65-летняя женщина боялась, что другие могут подумать, что у нее был роман с этим мужчиной - Лимом Киангом Хонгом. 20 марта прошлого года ему поставили диагноз Covid-19.

"В пятницу, 8 января суд узнал, что преступление женщины обнаружили лишь тогда, когда следователи раскрыли информацию, включая записи о стоянках автомобилей, которыми управляли она и Лим", - рассказали в материале.

Представители Минздрава, которые беседовали с ним, позже обнаружили, что он встречался с ней несколько раз в период с 4 по 20 февраля прошлого года.

Позже, адвокат Гох Тек Ви, прося о назначении его подзащитного "жесткого штрафа" вместо тюремного заключения, сказал окружному судье Марвину Бэй, что женщина не заразила Лима. Однако она заразила собственного внука.

Судья, вынося приговор, назвал отслеживание контактов важным инструментом в борьбе Сингапура с пандемией коронавируса.

"Мы настолько сильны, насколько сильны наши самые слабые звенья. Хотя я мог бы понять мотивы мадам О и желание сохранить в тайне ее встречи с Лимом, я согласен с тем, что это корыстные и эгоистичные причины в рамках насущных общественных интересов, необходимых для борьбы с пандемией", - рассказал судья.

Отметим, что в Сингапуре в случае сокрытия контактных лиц гражданам может грозить до 6 месяцев тюрьмы или штраф в $10 тыс. За все время эпидемии в Сингапуре зафиксировали 58 865 случаев Covid-19, из них 29 людей умерли, а 58 580 уже выздоровели.

Напомним, что недавно в мире зафиксировали рекордное число случаев коронавируса. Всего, по состоянию на 7 января, с начала пандемии заразились уже 88 480 109 человек.

Также "Страна" сообщала, что немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что самая тяжелая фаза пандемии коронавируса наступит в ближайшие недели. К тому же, медики во многих больницах работают на грани возможностей.