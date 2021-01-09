Во Франции, где недавно ужесточили карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом, планируют расширить действие раннего (12-часового) комендантского часа еще на восемь департаментов.

Об этом пишет The Local.

Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал ограничения комендантского часа "жесткой и необходимой" реакцией на рост случаев коронавируса. На данный момент в стране действует комендантский час с 20:00, при этом в 15 из 101 департамента он наступает раньше - в 18:00. Действие раннего комендантского часа планирует расширить еще на 8 департаментов, в основном в восточной части Франции.

"Все осознают, что эпидемия не ослабевает или, наоборот, в некоторых регионах она усиливается", - сказал премьер-министр.

Напомним, начиная со 2 января во Франции действует запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 20:00, а в некоторых регионах после 18:00. Его окончание - утром в 06:00.

Также сообщалось, что жителям Франции, которые отказываются проходить тестирование на коронавирус и делать прививку, могут запретить использовать общественный транспорт.