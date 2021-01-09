В субботу, 9 января, журналист российского отделения газеты The New York Times Эндрю Краммер заявил, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и рассказал, почему именно ей.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

У Крамера вначале были сомнения в эффективности вакцины из-за ее выпуска до завершения испытаний и объявления о ее готовности.

Он рассказал, что из-за раннего одобрения вакцины сомнения в ее эффективности высказывал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. "В частности, он надеялся, что россияне доказали безопасность вакцины, но сомневался в этом", - рассказал журналист, приводя слова директора института.

Но несмотря на это, Крамер посчитал, что отрицательные отзывы о российском препарате связаны со скоростью его создания, но не касались его свойств, поэтому журналист смело "отбросил все опасения". По его словам, конструкция "Спутник V" аналогична той, которую используют Оксфордский университет и AstraZeneca.

По его словам, российские ученые имеют "долгую и легендарную практику разработки вакцин". Он напомнил, что в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетом здравоохранения, а экспорт вакцин в развивающиеся страны - элементом дипломатии в период холодной войны. Кроме того, вирусология занимала центральное место в советской программе по созданию биологического оружия.

Одной из причин, по которой Крамер привился российской вакциной, стала ее доступность (Крамер прививался в Москве) - в городских клиниках не было дефицита из-за логистических сбоев и очередей.

В частности, журналист прошел вакцинацию в московской поликлинике №5. Репортер заполнил анкету и показал пресс-карту. Краммер рассказал, что после прививки у него не наблюдалось побочных эффектов вакцины, таких как головная боль и повышение температуры.

Напомним, что разработчики российской вакцины "Спутник V" объявили об итогах третьего этапа испытаний. В заключительной контрольной точке испытаний эффективность составила 91,4%.

Также мы сообщали, что кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной "Спутник V". В частности, он считает российскую вакцину полезной и не понимает, почему на Западе ее игнорируют.