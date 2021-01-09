В субботу, 9 января, в российском поселке Боровое Тюменской области загорелся частный дом, в котором разместилось нелегальный пансионат для содержание пенсионеров. В результате погибли семь человек, среди которых есть и лежачие пожилые люди.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT и губернатор региона Александр Моор в своем Instagram-аккаунте.

Так, в поселке загорелся частный дом, в котором находился незарегистрированный дом престарелых. По предварительным данным в пожаре погибли семь человек, а один получил травмы. Среди погибших есть и лежачие пенсионеры, которые задохнулись во время возгорания. Троих подопечных удалось эвакуировать.

Напомним, во время пожара в доме для престарелых в Москве погибли четверо людей.

Также сообщалось, что в Бельгии в дом престарелых пришел аниматор, после его визита умерли 18 стариков и больше сотни слегли с коронавирусом.