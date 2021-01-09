Американский предприниматель, генеральный директор компании SpaceX и Teslа Илон Маск, который стал богатейшим человеком мира, решил распродать все имущество ради заселения Марса.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Илон Маск рассказал, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе.

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", - заявил предприниматель.

Также он отметил, когда на работе напряженная ситуация, ему будет лучше спать прямо на фабрике или в офисе.

"Очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", - добавил Маск.

В частности, согласно данным Bloomberg, на сегодняшний день у предпринимателя 209 миллиардов долларов.

Напомним, что мы опубликовали список стран, которые беднее Илона Маска. До этого показателя не дотягивает ВВП многих стран мира, включая Украину.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс. По его мнению первый в истории человечества землянин высадится на Марс уже в ближайшие шесть лет.