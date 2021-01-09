В среду, 6 января, в день, когда сторонники Трампа захватили Капитолий, полиция Вашингтона обнаружила возле здания машину, в салоне которой находилось 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие.

Об этом сообщает телеканал NBC-2.

Правоохранителям удалось установить владельца авто, им оказался 70-летний американец Лонни Лерой Коффман. Его задержали по обвинению в незаконном хранении незарегистрированного оружия и ношение пистолета без специального разрешения.

При этом сам американец отрицает свою вину. По его словам, в своем пикапе он хранил сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином, но по словам полиции смесь этих сосудов с кусками ткани и запалами, которые также были обнаружены в авто, может взрываться подобно напалму.

Напомним, 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов выборов президента США, согласно которым победил Джо Байден, сторонники Трампа вышли на митинг и захватили Капитолий. В ходе беспорядков погибли люди, в том числе и офицер полиции.

Также "Страна" подробно разбиралась, что происходит в США сейчас и как страны Евросоюза отреагировали на беспорядки в Вашингтоне.