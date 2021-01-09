Расследование рассмотрит все возможные причины аварии на участке магистрального газопровода, произошедшей сегодня в Полтавской области, включая диверсию.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины" на своем сайте в субботу, 9 января.

В частности, о произошедшем уведомили Нацполицию, Службу безопасности Украины и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - заявили в пресс-центре.

Также в ОГТСУ сообщили, что более подробная информация уточняется и будет сообщена позже.

Напомним, что сегодня, 9 января, в 15:53 взорвалась газовая труба возле села Новаки с последующим факельным горением. "Страна" опубликовала видео мощнейшего пожара из-за взрыва на газопроводе.

Компания поставщик газа "Лубныгаз" сообщила, что из-за взрыва на магистральном газопроводе возле с.Калайдинцы Лубенского района Полтавской области возможны аварийные отключения газа. Также сообщалось, что АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство.

Позже стало известно, что это взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому российский газ идет в ЕС. В данный момент на месте инцидента работают ремонтные бригады, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа.