В ночь со среды на четверг, 8 января, в Кривом Роге одно из заведений продолжило работу, несмотря на введенный в Украине локдаун. Когда на место нарушения приехала полиция, отдыхающие отказались расходиться и избили инспекторов.

Об этом сообщает "Первый городской".

Инцидент произошел в Центрально-Городском районе. В среду, около 23:30 патрульные обнаружили работающее заведение общепита, которое уже должно было закрыться, согласно новым карантинным ограничениям. Поэтому патрульные зашли внутрь, что выяснить, почему ресторан все еще открыт.

Однако появление полицейских не понравилось двум нетрезвым отдыхающим, которые набросились на правоохранителей и затеяли с ними драку. В результате один из инспекторов был сильно избит и доставлен в больницу. По предварительной информации у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, в Николаеве мужчина сломал руку патрульному, который обвинил его в воровстве.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области хулиган избил полицейского ногами до сотрясения мозга.