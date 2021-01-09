В субботу, 9 января, около г. Лубны (Полтавская обл.) произошла авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", произошедшее не повлияло на транзит газа из России в Европу.

Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"9 января в 15:50 произошла разгерметизация магистрального газопровода. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в материале.

В данный момент на месте инцидента работают ремонтные бригады, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет.

О данном инциденте уведомили Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии. Более подробная информация уточняется и будет сообщена позже.

В свою очередь, в ГСЧС отметили, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. А в 16:05 была перекрыта подача газа на данный участок.

"Уренгой - Помары - Ужгород" - магистральный экспортный газопровод (МГ), построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в странах Центральной и Западной Европы, по маршруту Уренгой - Помары - Ужгород. Один из крупнейших проектов при разработке Тюменской нефти.

Напомним, что мы опубликовали видео мощнейшего пожара из-за взрыва на газопроводе. Очевидцы сообщили, что взрыв был настолько сильный, что в соседних селах задрожали окна.

Компания поставщик газа "Лубныгаз" сообщила, что из-за взрыва на магистральном газопроводе возле с.Калайдинцы Лубенского района Полтавской области возможны аварийные отключения газа. Также сообщалось, что АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство.