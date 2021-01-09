В Полтаве, где сотни жителей взбунтовались против повышения тарифов, прошел очередной митинг против тарифов на газ и за его транспортировку. Представители договорились передать властям свои требования, а в случае бездействия начать "Тарифный майдан".

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

В частности, представители общественных организаций договорились передать властям требования об отмене тарифов на газ и его транспортировку, а также отмена льготного тарифа на электроэнергию.

"Если депутаты облсовета на внеочередной сессии в течение недели не рассмотрят требования, то будет созываться "Тарифный майдан", - рассказали активисты.

Очередной митинг состоялся сегодня, 9 января, перед Полтавской ОГА, в нем приняли участие около 200 человек. Собрание жителей Полтавской общины выступает против тарифов на газ и за его доставку.



Ранее "Страна" сообщала, что по примеру прошлого митинга в Полтаве 4 января, в Харьковской области активист также вышли на улицы. Жители выступили против повышения тарифов.

Напомним, что тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб. Почему так резко подорожал газ и что будет с платежками подробно разбиралась "Страна".