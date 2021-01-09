В субботу, 10 января, королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский принц Филипп сделали вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу сделал домашний врач Виндзорского замка, в котором супруги находятся на изоляции. Королевская чета в силу возраста входит в одну из самых приоритетных групп, которые в первую очередь получают вакцинацию в Великобритании. Каким именно препаратом сделали прививки королевской паре на данный момент неизвестно.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Елизавета II отмечала Рождество только в компании мужа, без традиционного празднования с гостями.

Также сообщалось, что у королевской пары не было никаких особых условий и вакцинировались они в порядке очереди, не пользуясь привилегиями монаршей семьи.