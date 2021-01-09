В США власти заявили об аресте жителя Флориды, одного из участников беспорядков в Вашингтоне, который был замечен на вирусной фотографии, несущим кафедру председателя палаты представителей Нэнси Пелоси через залы.

Об этом сообщает ABC News в пятницу, 8 января.

В данный момент 36-летний Адам Джонсон из Пэрриша, штат Флорида, содержится в тюрьме округа Пинеллас. Он ожидает предъявления обвинений после того, как федеральные маршалы США задержали его.

"Джонсон - это мужчина на фотографии, сделанной во время рейда на Капитолий США сторонниками Дональда Трампа в среду, где он машет в камеру, держа кафедру в правой руке", - заявили в материале.

Напомним, что в среду, 6 января, в Вашингтоне сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его. "Страна" собрала хронику событий произошедшего.

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