В Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель тысячи людей стоят в очереди на подъемники.

Видео ситуации в Буковеле публикуют в социальных сетях.

"В то время, как по всей стране объявлен локдаун, в Буковеле сейчас огромные очереди на подъемники. Очевидцы говорят, что в очередях иногда скапливаются более тысячи человек", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Отметим, что ещё в декабре, когда было объявлено о введении январского локдауна, в правительстве заявили, что горнолыжные курорты закрыты не будут и продолжат свою работу.

В связи с этим многие украинцы выехали на отдых в горы из городов, где закрылись все рестораны и торговые центры.



Ранее "Страна" писала, что из-за пандемии и закрытых границ Евросоюза украинские горноложные курорты в этом году заполнены практически до отказа, а цены на них бьют рекорды. Во многих отелях мест уже совсем нет.

Также мы сообщали, что свой отпуск в Буковеле проводит и президент Украины Владимир Зеленский. В социальных сетях украинцы с удовольствием публикуют сэлфи с ним.