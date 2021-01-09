В компании "Лубныгаз" подтвердили взрыв газопровода в Полтавской области около города Лубны. Жителей призвали при возникновении запаха газа сразу же звонить "104".

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это важно! По предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, в которые отключены или будут отключении от газоснабжения уточняется. В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104", - предупредили в сообщении.

Сегодня, 9 января, в Полтавской области, недалеко от города Лубны произошел взрыв газопровода. Взрыв привел к мощному пожару, который видно издалека.