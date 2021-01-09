В субботу, 9 января, в Полтавской области произошел взрыв. Предварительно, взорвалась газовая труба.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в Полтавской области, недалеко от города Лубны. По словам очевидцев, взорвалась газовая труба возле села Новаки.

Как видно на записи, из-за взрыва начался мощный пожар. Огонь видно издалека. Взрыв был настолько сильный, что в соседних селах задрожали окна. Возгорание началось на магистральном газопроводе, о пострадавших и причинах взрыва пока ничего неизвестно.

Об инциденте сообщила и компания поставщик газа "Лубнигаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы", - говорится в сообщении.

В связи с этим местных жителей предупредили о возможном аварийном отключении газа. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация затронула ГРС " Новаки "и ГРС" вишневое " Оржица. Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется.

"Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это сверхважно! В случае возникновения аварийных ситуаций или если почувствуете запах газа срочно звоните 104", - написали в компании.

Также сообщается, что АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство.

Напомним, недавно в Италии произошел взрыв возле ковид-больницы. В гигантскую воронку упали автомобили.

Также сообщалось, что в Киеве на Оболони прогремел взрыв возле ресторана.