В воскресенье, 10 января, Азорский циклон отгонит осадки и во многих регионах Украины будет сухая погода. Температура воздуха будет колебаться между +2 и -2 градусами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Воскресенье в Украине пройдет без значительных осадков, но небольшой снег возможен в северных регионах. В южных областях страны может пройти дождь, в некоторых городах к нему добавиться мокрый снег.

"Юг Европы, наоборот, будет в зоне действия циклона и атмосферных фронтов. Уже в Испании прошли рекордные снегопады", - добавил синоптик.

Кроме того, Диденко рассказала, что на следующей неделе атлантический ветер в Украине сменится на арктический и в страну придет похолодание. Мороз ожидается уже в ночь на воскресенье, но небольшой, до -5 градусов. Однако в течение недели похолодание будет усиливаться.

Напомним, в субботу испанскую столицу Мадрид накрыл самый сильный снегопад за последние годы. В городе была ограничена работа аэропорта и железнодорожного транспорта.

Также сообщалось, что в результате снегопада в Испании погибли трое людей.