Стало известно, что согласно предварительной информации, на борту пассажирского самолета Боинг 737 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился в Индонезии, не было граждан Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - заявил Николенко.

Напомним, в субботу, 9 января, в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет Sriwijaya Air. В последний раз Boeing - 737-524 был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. После этого наземные службы потеряли связь с бортом. Позже стало известно, что боинг, на борту которого было 65 человек, потерпел крушение.