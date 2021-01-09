На борту пассажирского лайнера индонезийской компании Sriwijaya Air, который разбился 9 января в Яванское море близ Джакарты, находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Об этом пишет ТАСС.

Так, самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан).

По информации портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но после отметки в 3,3 тыс. метров резко снизился на 3 тыс. метров меньше, чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

Как сообщили в Национальном поисково-спасательном агентстве Индонезии, предполагаемые обломки Boeing обнаружили у берегов Джакарты.

Агентство пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан в лайнере. Самолет эксплуатировался 26 лет.

Напомним, о том, что в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет стало известно в субботу.

Позже стало известно, что самолет разбился. Это подтвердили официальные власти страны.