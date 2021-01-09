Главы служб национальной безопасности Армении и Азербайджана встретили на нейтральной приграничной зоне в общине Ерасх, где обсудили вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.

Об этом сообщает Sputnik Армении.

"Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с главой Государственной службы безопасности Али Нагиевым. Встреча состоялась в нейтральной приграничной зоне, примыкающей к общине Ерасх Араратской области Армении", - рассказали журналисты.

В ходе встречи также обсуждались вопросы обмена пленными и поиска пропавших без вести.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В итоге Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

Ранее Армения сообщила о более 3 тысячах погибших с начала эскалации в Нагорном Карабахе.