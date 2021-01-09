Из-за мощного снегопада, который парализовал Испанию, уже погибли трое человека.

Об этом сообщает издание "El Pais".

Одной из жертв стал бездомный, который умер в результате переохлаждения в Сарагосе. Кроме того, погибла жительница Малаги, после того, как застряла в собственном авто. Машину унесли потоки реки Фуэнхирола. Подробности гибели третьего человека пока неизвестны.

Сообщается, что военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.

Также власти отменили все культурные и развлекательные мероприятия, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести. Также в мадридском регионе отменили учебу в школах и университетах.

Кроме того, запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид.

В центральных районах Испании также наблюдается сложная ситуация. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлекли военных.

Напомним, ранее мы писали, что на Москву надвигаются аномальные морозы. Спустя пару дней сильный холод и снегопады переместятся в Киев.

Также сообщалось, что водителей предупредили о гололеде на дорогах. Ухудшение погоды ждут в пяти областях Украины.