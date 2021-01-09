С начала следующей недели температура воздуха упадет ниже нуля и местами достигнет 11 градусов мороза ночью.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре", передает УНН.

"В ближайшие трое суток без существенных осадков, лишь 11 января в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом, 12 января на Закарпатье, в Карпатах, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях небольшой снег", - сообщили синоптики.

Кроме того, на юго-востоке, западе и местами северных областях на дорогах ожидается гололедица.

По информации синоптиков, температура ночью -1...-7 градусов, 11-12 января на востоке и северо-востоке до 10 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла, завтра на юге до 5 тепла; в Карпатах ночью -6...-11 мороза, днем -2...-7 мороза.

Напомним, сегодня водителей предупредили о гололеде на дорогах. Ухудшение погоды ждут в пяти областях.

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