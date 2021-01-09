Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который пропал через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, разбился в Яванском море.

Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает портал "Detik".

"Да, недалеко от острова Мале", — сказал министр, по словам которого его ведомство намерено провести пресс-конференцию, на которой будет оглашена информация о чрезвычайном происшествии.

Напомним, ранее о катастрофе самолета заявил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. Также СМИ со ссылкой на представителей полиции писали, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также тела.

Также сообщалось, что в США неизвестные грозились направить самолет в здание Конгресса в день утверждения победы Байдена на выборах.