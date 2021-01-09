Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что правоохранители начали массово штрафовать бизнесменов, деятельность которых нарушает карантинные правила. При этом локдаун в городе могут ввести уже с 11 января.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - рассказал он.

Надал уточнил, что полиция не будет допускать детей на учебу, а директорам и учителям даже пригрозили уголовными делами.

"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - добавил он.

По словам мэра города, в эти выходные может собраться областная комиссия по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской ОГА, чтобы ввести локдаун в городе с 11 января.

Напомним, в Тернополе отказывались вводить жесткий карантин, который будет действовать в Украине уже с 8 по 24 января.

Позже мэр города Сергей Надал рассказал, что пересмотрит свое решение в случае роста количества зараженных коронавирусом.