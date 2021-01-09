Британская система здравоохранения столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии коронавируса нагрузкой на больницы страны.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Твиттере.

"Наши больницы оказались под более сильным давлением, чем когда бы то ни было с началом пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью", - написал он.

"Распределение вакцины дало нам новую надежду, но сейчас критически важно оставаться дома, защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни", - заявил он.

По информации британских СМИ, накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 - 68 тыс. 53. Также бы установлен рекорд смертности - 1 тыс. 325.

Телеканал Sky news приводит мнение экспертов, согласно которому теперь один из 50 жителей Англии инфицирован вирусом, а также один из 30 жителей Лондона, мэр которого Садик Хан 8 января объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением Covid-19.

Напомним, 4 января Джонсон заявил о введении уже третьего локдауна в стране. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Данные меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.

По данным статического сайта Worldometers, всего в Британии за время пандемии выявили 2,95 млн случаев заражения коронавирусом, более 79,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Как сообщалось, Британия вслед за ЕС одобрила применение вакцины от коронавируса производства компании Moderna.