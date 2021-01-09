Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что решение запретить продажу ряда товаров в супермаркетах связано с намерением власти сократить количество покупателей в самих торговых залах, а также возможные контакты между ними.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на YouTube.

"Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими людьми, подвергая опасности заразиться", - сказал он.

Степанов также уточнил, что сигареты и батарейки можно будет купить в киосках, поскольку там нет торговых залов и посетителей.

Степанов разъяснил логику ограничения продажи товаров в супермаркетах. Смотреть с 03:58. Видео: YouTube/КабМін

Напомним, что вчера, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.

Также "Страна" рассказывала, что в первый день локдауна, по дороге в Буковель в Ивано-Франковской область машины стояли в километровой пробке.