В двух городах Китая ввели локдаун. Фото: Pixabay

Власти Китая приказали жителям двух городов, которые находятся к югу от Пекина, не покидать свои дома в течение семи дней из-за вспышки коронавируса. 

Об этом сообщает АР.  

Инфекция была выявлена в городах Шицзячжуань и Синтай в провинции Хэбэй.

По информации агентства, в провинции Хэбэй за последние сутки было выявлено 137 заразившихся коронавирусом. Кроме того, 197 человек не имеют симптомов, но получили положительные тесты на коронавирус. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в Китае с начала пандемии коронавирусом заразились 96,5 тыс. человек.

Напомним, вчера сообщалось, что в Китае изолировали город с населением 11 миллионов человек из-за вспышки коронавируса.

Также мы писали, что в китайском Ухане антитела к коронавирусу нашли всего у 4,4% жителей.

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