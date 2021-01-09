Стало известно, что в Индонезии потерпел крушение Боинг 737 авиакомпании Sriwijaya Air, пропавший ранее с радаров диспетчеров.

На его борту было 62 человека. В сети появились первые кадры со спасательной операции.

Индонезийские СМИ публикуют фото и видео, предположительно, с места крушения самолета Sriwijaya Air.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air следовал из Джакарты в город Пантианак. В последний раз Boeing - 737-524 был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. После этого наземные службы потеряли связь с бортом.

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