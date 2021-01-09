В больнице на Закарпатье скончалась женщина, которую в сауне вместе с ее детьми избил сожитель. Ее дети – 9-летняя девочка и 2-летний мальчик скончались в результате ударов стулом на месте трагедии.

Об этом сообщает "Закарпатский диалог".

"Появилась информация, что около 20-го часа 8 января, пребывая в Тячевской больнице, женщина умерла. Также сообщается, что она была беременна их общим ребенком", - рассказали журналисты.

Сейчас 30-летний убийца находится в следственном изоляторе. Следователи уже открыли уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних детей.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии мужчина с женщиной и ее детьми – 9-летней девочкой и 2-летним мальчиком пошли отдыхать в ресторанный комплекс "Оксана" в Тячеве. Администратор сауны услышала грохот и решила проверить, что там случилось. Приоткрыв двери она заметила, что стулья разломаны и в крови, а сам мужчина попросил не беспокоить его.

После того, как вызвали подмогу, мужчина попытался убежать, но его задержала охрана.

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