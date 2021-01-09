В Индонезии с радаров пропал Boeing с десятками пассажиров на борту. Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air следовал из Джакарты в город Пантианак.

Об этом сообщают местные СМИ.

В последний раз Boeing - 737-524 был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. После этого наземные службы потеряли связь с бортом.

Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500. Подробности пока неизвестны.

Sriwijaya Air - индонезийская авиакомпания, базирующаяся в Джакарте со штаб-квартирой, расположенной на Сукарно-Хатта.

Напомним, что ранее, в годовщину крушения украинского самолета МАУ в Иране, "Страна" писала, как идет расследование и почему не платят компенсации.

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