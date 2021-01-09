Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в ближайшие недели наступят самые тяжелые дни пандемии коронавируса.

Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель в заявлении, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

По ее словам, страна сегодня должна стремиться к снижению уровня заболеваемости.

"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии", - заявила Меркель.

Также он заявила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом сейчас нет возможности объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.

Также Канцлер призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.

"Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями", - заявила Меркель.

Напомним, ранее Меркель объявила о продлении жесткого карантина в Германии до конца января.

Также мы писали, что Меркель заявила, что сделает прививку от коронавируса в порядке очереди.