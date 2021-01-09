Власти Турции намерены ввести запрет на работу таких социальных сетей, как Facebook, Twitter и Instagram. Причиной такого решения называют отсутствие представителей в стране.

Об этом сообщает турецкое CNN.

"Незадолго до этого власти заявили, что в социальных сетях будет введен запрет на рекламу. Причиной этого также называют отсутствие представительств компаний в стране", - рассказали журналисты.

В случае, если руководство социальных сетей все-таки откроют представительства в Турции, власти смогут запрашивать информацию о пользователях. Кроме того, представители социальной сети могут предстать перед судом в случае нарушений.

Согласно закону "О социальных сетях", компании без представительств в Турции сперва были оштрафованы. Теперь их лишают возможности показывать рекламу сроком на три месяца. Если после этого ситуация не разрешится – их ждет полный запрет на работу в стране.

Подобное решение президент Ассоциации альтернативной информации Фарук Луга назвал таким, которое принесет репутационные потери Турции.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Турции рассказали о задержании в канун Нового года 267 человек, которых подозревают в поддержке террористических организаций. Спецоперации по предотвращению терактов проводились в 33 провинциях страны.