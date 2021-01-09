Самый крупный за последние годы снегопад накрыл испанскую столицу Мадрид. В результате была ограничена работа аэропорта и железнодорожного транспорта. Север страны поставил температурный рекорд.

Об этом пишет "Reuters".

К непогоде в Мадриде привел шторм "Филомена". По информации местных властей, на автомагистралях М-30 и М-40 возле испанской столицы образовались большие пробки. Температура воздуха колеблется около нуля, волонтеры Красного Креста разносили еду застрявшим водителям.

Также в связи с непогодой были перенесены десятки рейсов из мадридского аэропорта Барахас. В качестве меры предосторожности были закрыты большие парки, в том числе Ретиро рядом с музеем Прадо.

Кроме того, было приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.

По информации метеорологического агентства Aemet, рекордный температурный минимум -35,6 зафиксировано в городе Вега-де-Лурдес на севере Испании.

Напомним, недавно сообщалось, что на Москву надвигаются аномальные морозы. Спустя пару дней сильный холод и снегопады переместятся в Киев.

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