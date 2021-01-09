Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая 1 января этого года написала прощальный пост в Facebook, удалила свою страницу с платформы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В Украине тоже в соцсетях не все неспокойно. Ульяна Супрун, после обещания ничего не писать в Фэйсбуке вообще удалила свою официальную страницу из этой соцсети", - говорится в сообщении.

При этом личный аккаунт Супрун в Facebook остается по-прежнему активным.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в декабре вместе с мужем закрыла три принадлежащие им общественные организации, которые занимались защитой украинских военных.

Ранее мы писали, почему Ульяна Супрун сворачивает активность в Украине и улетела ли она в США.