8 января, в первый день локдауна, жители Украины начали массово публиковать в социальных сетях фото с тем, что в некоторых супермаркетах под запрет для продажи попали презервативы.

Дело в том, что их не оказалось в списке товаров первой необходимости, разрешенных к продаже в супермаркетах и магазинах Кабмином с 8 по 25 января.

Фотографии прилавков с презервативами которые закрыты оградительной лентой, облетели весь интернет.

Корреспондент "Страны" прошелся по нескольким супермаркетам известных торговых сетей.

Супермаркет "Novus" здесь как и во многих других магазинах закрыли красной лентой запрещенные к продаже группы товаров. На полке где лежат презервативы также повесили записку, поясняющую запрет на продажу.

Как работают супермаркеты во время локдауна. Фото: Страна

Супермаркет ссылается на карантинные ограничения. Но взяв пачку контрацептивов и пройдя на кассу, мы спокойно ее приобретаем.

К слову, купить можно любой товар попавший под ограничения даже если он закрыт красной лентой. Кассир молча сканирует выбранный вами товар и выбивает чек.

В супермаркетах сети "АТБ" точно такая же ситуация. Полки с запрещенными к продаже товарами также ограждены лентой, полка с презервативами не исключение, но взяв товар из категории запрещенных и пройдя с ним на кассу, кассир нам его отпускает без всяких трудностей.

В сетях магазинов "Сильпо" и "Фора" товары которые попали в категорию запрещенных также свободны к продаже. Здесь такие товары даже не ограждают красной лентой.

Как работают супермаркеты во время локдауна. Фото: Страна

Напомним, что 9 января в Минздраве разъяснили, что сигаретные киоски продолжат работать, поскольку это торговля на вынос.