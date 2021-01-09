Во время действия локдауна в Украине можно будет купить сигареты в киосках, поскольку на них не распространяются карантинные ограничения.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается реализации сигарет - еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их вы можете с легкостью купить в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает приостановление такой деятельности, поэтому с киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - сказал он.

По словам Степанова, запрет наложен именно на "прием посетителей гипермаркетами". А если речь идет о киоске, то о приеме посетителей "не идет и речи".

Степанов рассказал, как на локдауне будут продавать сигареты. Смотреть с 03:58. Видео: YouTube/КабМін

Напомним, что вчера, 8 января, в стране начался всеукраинский локдаун, который продлится до 24 января включительно. "Страна" опубликовала все ограничения, что будут действовать в этот период.

Также "Страна" рассказывала, что в первый день локдауна, по дороге в Буковель в Ивано-Франковской область машины стояли в километровой пробке.