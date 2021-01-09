Издание "Time" опубликовало материал, как украинские националисты из "Азова" используют социальные сети, в частности Facebook, для вербовки праворадикалов со своего мира.

"Страна" публикует полный перевод статьи.

Снег на улицах Киева только что растаял, когда ранней весной 2018 года прибыл ветеран ВМС США Шон Фуллер, его чемодан на колесиках стучал по мостовой украинской столицы. На западной окраине города он нашел адрес, который его рекрутер отправил ему через Facebook, ночлежку с двумя дюжинами коек, каждая зарезервирована для иностранного бойца.

Люди, которых Фуллер встретил внутри, были в основном из Европы, как и его рекрутер, постоянно курящий норвежец по имени Иоахим Фурхольм, который был осужден за ограбление банка в Норвегии в 2010 году. Они встретились через Facebook и познакомились друг с другом, разыгрывая свои планы получить военную подготовку и боевой опыт у одной из украинских групп ополченцев.

Когда они наконец встретились, Фуллер заметил татуировку со свастикой на среднем пальце левой руки Фурхольма. Это его не удивило: вербовщик не скрывал своей неонацистской политики. В рамках глобальной сети крайне правых экстремистов он служил связующим звеном с движением "Азов", украинской боевой группировкой, которая тренировала и вдохновляла сторонников превосходства белой расы со всего мира и к которой пришел Фуллер.

Его бойцы напоминают другие военизированные формирования - а их десятки - которые помогали защищать Украину от российских военных на протяжении последних шести лет.

Но Азов - это гораздо больше, чем ополчение. У него есть своя политическая партия; два издательства; летние лагеря для детей; и отряд линчевателей, известный как Национальное ополчение, которое патрулирует улицы украинских городов вместе с полицией.

В отличие от своих идеологических собратьев в США и Европе, у него также есть военное крыло, по крайней мере, с двумя тренировочными базами и обширным арсеналом вооружений, от дронов и бронетехники до артиллерийских орудий.

По словам сотрудников правоохранительных органов трех континентов, за пределами Украины Азов играет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии. И действует как магнит для молодых людей, жаждущих боевого опыта. Али Суфан, консультант по безопасности и бывший агент ФБР, изучавший Азов, считает, что за последние шесть лет в Украину приехало более 17 000 иностранных боевиков из 50 стран.

Подавляющее большинство не имеет явных связей с ультраправой идеологией. Но когда Суфан изучил методы вербовки более радикальных украинских ополченцев, он обнаружил тревожную картину. Это напомнило ему Афганистан 1990-х годов, после вывода советских войск и того, что США не смогли заполнить вакуум безопасности.

"Довольно скоро к власти пришли экстремисты. Талибан был прав. И мы не просыпались до 11 сентября, - сказал Суфан Time. - Сейчас это параллель с Украиной".

На слушаниях в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности в сентябре 2019 года Суфан призвал законодателей отнестись к угрозе более серьезно. В следующем месяце 40 членов Конгресса подписали письмо, в котором безуспешно призывали Госдепартамент США объявить Азов иностранной террористической организацией.

"В Азове на протяжении многих лет вербуют, радикализируют и обучают американских граждан", - говорится в письме. Кристофер Рэй, директор ФБР, позже подтвердил в показаниях Сенату США, что американские сторонники превосходства белой расы "на самом деле путешествуют за границу для обучения".

Слушания на Капитолийском холме замалчивали важный вопрос: как Азов, малоизвестное ополчение, начавшееся в 2014 году всего с несколькими десятками членов, стало таким влиятельным в глобальной сети ультраправого экстремизма? "TIME" в более чем дюжине интервью с лидерами и новобранцами "Азова" обнаружил, что ключом к его международному росту было повсеместное использование социальных сетей, особенно Facebook, который изо всех сил пытался удержать группу от своей платформы. "Facebook - это главный канал", - говорит Фурхольм, рекрутер.

В заявлении для Time Facebook рассказал о своих попытках справиться с распространением идей правых экстремистов, заявив, что он запретил более 250 групп сторонников превосходства белой расы, включая "Азов".

"По мере того, как они развивают свои усилия по возвращению на платформу, мы обновляем наши методы обеспечения соблюдения с помощью технологий и человеческого опыта, чтобы не допустить их", - говорится в заявлении.

Тем не менее, его попытки подавления были далеко не полностью эффективными. В то время как Facebook впервые назвал батальон "Азов" "опасной организацией" в 2016 году, страницы, связанные с группой, продолжали распространять пропаганду и рекламировать товары на платформе в 2020 году, согласно исследованию Центра противодействия цифровой ненависти, опубликованному в ноябре.

Даже в декабре у политического крыла движения "Азов", Национального корпуса и его молодежного крыла, было не менее десятка страниц в Facebook. Некоторые начали исчезать после того, как Time задал Facebook вопросы об "Азове".

Эта онлайн-игра в "поймай и удали", которая, по словам Facebook, является центральной в его стратегии борьбы с экстремизмом, вряд ли решит более глубокую проблему, создаваемую "Азовом" и его союзниками.

Помимо предоставления иностранным радикалам места для изучения уловок и орудий войны, движение "Азов" с помощью своей онлайн-пропаганды подпитывает глобальную идеологию ненависти, которая сейчас вызывает больше террористических атак в США, чем исламский экстремизм, и становится все более распространенной угроза во всем западном мире.

После самого ужасного подобного нападения за последние годы - массового убийства 51 человека в Крайстчерче, Новая Зеландия, в 2019 году - часть движения "Азов" помогла распространить бредовый манифест террориста в печати и в Интернете, стремясь прославить его преступления и вдохновить других.

Согласно отчету Счетной палаты правительства США, опубликованному в 2017 году, за 16 лет, последовавших за терактами 11 сентября, ультраправые группировки несут ответственность за почти три четверти из 85 смертоносных экстремистских инцидентов, произошедших на американской земле.

В своем письме в Госдепартамент в 2019 году американские законодатели отметили, что "связь между Азовом и терактами в Америке очевидна". Об этом заметили и украинские власти. В октябре они депортировали двух членов Atomwaffen Division, неонацистской группировки в США, которые пытались работать с Азовом, чтобы получить "боевой опыт", согласно сообщению BuzzFeed News со ссылкой на двух украинских силовиков.

Среди ближайших американских союзников "Азова" было движение Rise Above Movement, или RAM, крайне правая банда, некоторые из членов которой были обвинены ФБР в серии насильственных нападений в Калифорнии. Лидер группы Роберт Рундо заявил, что его идея RAM пришла из крайне правой украинской сцены.

"Это всегда было моим источником вдохновения для всего", - сказал он в подкасте правых в сентябре 2017 года, назвав Азов "будущим". - У них действительно есть культура. У них есть свои клубы. У них есть свои бары. У них свой стиль одежды".

Главный призывной пункт "Азова", известный как "Казачий дом", находится в центре Киева, в четырехэтажном кирпичном здании, предоставленном Министерством обороны Украины. Во дворе кинотеатр и боксерский клуб.

На верхнем этаже находится лекционный зал и библиотека, полная книг авторов, поддерживающих немецкий фашизм, таких как Эзра Паунд и Мартин Хайдеггер, или чьи работы были заимствованы нацистской пропагандой, таких как Фридрих Ницше и Эрнст Юнгер. На первом этаже находится магазин Militant Zone, в котором продают одежду и брелки со стилизованными свастиками и другие неонацистские товары.

"Его можно охарактеризовать как маленькое государство в государстве", - говорит Елена Семеняка, руководитель международного отдела движения "Азов".

Во время экскурсии по "Казачьему дому" в 2019 году она рассказала Time, что миссия Азова - сформировать коалицию ультраправых группировок по всему западному миру с конечной целью захватить власть во всей Европе.

Молодой призывник из "Азова" держит винтовку во время базовой подготовки. На его татуировках изображены символы, которые часто используются правыми радикалами по всему миру, включая Черное Солнце и Молот Тора. Фото: Максим Дондюк для Time

Может показаться ироничным, что этот центр белых националистов находится в Украине.

В какой-то момент в 2019 году это была единственная страна в мире, кроме Израиля, у которой и президент, и премьер-министр были по национальности евреями.

Ультраправым политикам не удалось получить ни одного места в парламенте на последних выборах. Но в контексте глобального движения сторонников превосходства белой расы у "Азова" нет соперников по двум важным направлениям: доступ к оружию и сила вербовки.

Движение возникло как продукт революции, охватившей Украину в 2014 году.

В одном из первых официальных актов лидеры революции амнистировали 23 заключенных, в том числе нескольких известных крайне правых деятелей. В их числе Андрей Билецкий, который последние два года провел в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. Он утверждал, что дело против него было политически мотивированным, частью несправедливого подавления местных националистов.

Украинская полиция долгое время относилась к его организации "Патриот Украины" как к неонацистской террористической группировке.

Прозвище Билецкого в группе было "Белый Вождь", или "Белый правитель", и его манифест, казалось, черпал свое вдохновение прямо из нацистской идеологии.

В нем говорилось, что украинские националисты должны "возглавить белые нации мира в последнем крестовом походе за их выживание, в крестовом походе против возглавляемого семитами Untermenschen" - немецкого термина для "недочеловеков", уходящего корнями в нацистскую пропаганду.

Через несколько дней после освобождения Билецкий намеревался собрать крайне правую милицию.

"Это был наш подъем на поверхность после долгого периода под землей", - сказал Билецкий в интервью Time той зимой в Украине.

Знак отличия, который он выбрал для ополчения, сочетал в себе два символа - "черное солнце" и "волчий крючок", оба из которых использовались немецкими нацистами во время Второй мировой войны.

В ответ на проевропейскую революцию на Украине, которая стремилась более тесно связать бывшую советскую республику с Западом, российские войска захватили контроль над двумя крупными городами и десятками поселков на востоке Украины.

Новое правительство в Киеве, отчаявшись перед лицом этого вторжения, искало союзников там, где могло их найти, даже среди групп, исповедующих антидемократические идеологии.

Группа Билецкого показала особенно эффективный пример, начав свое стремительное развитие как батальон "Азов". Название произошло от побережья Азовского моря, где он впервые стал участником крупных боев.

Среди ополченцев, сформированных для сопротивления российским силам, сторонники Билецкого оказались одними из самых дисциплинированных и готовых к бою.

"Они держали оборону даже после того, как все ушли", - говорит Сергей Тарута, металлургический магнат и бывший губернатор Донецкой области, который помогал финансировать и оснащать "Азов" в первые месяцы войны.

За храбрость на поле боя Билецкий и другие азовские полководцы были признаны национальными героями.

"Это наши лучшие воины", - сказал тогда президент Петр Порошенко на церемонии награждения в 2014 году.

В том же году в Азов приехали десятки бойцов со всей Европы и США, многие из которых были с татуировками и рэп-листами, заработанными в неонацистском подполье у себя дома. Украинские власти приветствовали многих из них, а в некоторых случаях предоставили им гражданство. В течение первого года войны милиция Билецкого была официально включена в состав Национальной гвардии, став полком в ее составе.

Новобранцы в тренировочном лагере "Азова" под Мариуполем. Фото: Maxim Dondyuk for TIME

Этот статус сопровождался арсеналом, на который не могло претендовать никакое другое крайне правое ополчение в мире, включая ящики со взрывчаткой и боевое снаряжение для военнослужащих численностью до 1000 человек.

На украинских ток-шоу в прайм-тайм Билецкий и его помощники считались знаменитостями-воинами, и они использовали свою известность как трамплин в политику. Билецкий получил место в парламенте в конце 2014 года, во время первых выборов в законодательные органы, последовавших за революцией. Его амбиции вскоре вышли за пределы Украины.

Благодаря выступлениям и пропагандистским видео, размещенным на YouTube и широко распространенным в Facebook, движение "Азов" начало культивировать онлайн-профиль и особую эстетику. В клипах часто фигурировали марши с факелами и сцены войны, демонстрирующие доступ движения к тяжелой артиллерии.

Они были не единственными экстремистами, принявшими участие в социальных сетях в 2014 году.

Когда в том же году Исламское государство провозгласило халифат на Ближнем Востоке, оно начало размещать пропагандистские сообщения в социальных сетях, смешивая мемы, религиозные стихи и сцены беспричинного насилия. Такой подход застал платформы врасплох, и на какое-то время халифат смог заманить на борьбу многих молодых мусульман.

Но к 2017 году и Facebook, и YouTube разработали алгоритмы для обнаружения исламских экстремистских материалов, столкнувшись со значительным давлением со стороны западных правительств.

Ни одно правительство, в особенности правительство США, не оказывало аналогичного давления на платформы социальных сетей, чтобы искоренить движения за превосходство белых.

Одним из наследий терактов 11 сентября стало то, что многие контртеррористические агентства приравняли терроризм к исламскому экстремизму, позволив белому превосходству оставаться незамеченным, так же как платформы социальных сетей, такие как Facebook, давали движению доступ к более широкой аудитории, чем когда-либо прежде.

"В каком-то смысле Facebook отслеживал провальную контртеррористическую политику западного мира", - говорит Хайди Бейрих, директор группы защиты интересов "Глобальный проект против ненависти и экстремизма".

В своем заявлении для Time Facebook заявил, что начал использовать свои алгоритмы для обнаружения контента Азова после того, как в 2016 году объявил его опасной организацией. Но и после этой даты члены групп сторонников превосходства белой расы, включая Азов, все еще могли проповедовать на платформе.

В некоторых случаях алгоритмы Facebook фактически подталкивали пользователей к вступлению в эти группы. Во внутренней презентации в 2016 году его аналитики рассмотрели немецкие политические группы на платформе, где процветает расистский контент. Они обнаружили, что в этом сегменте Facebook 64% людей, присоединяющихся к экстремистским группировкам, находили их с помощью собственных инструментов рекомендаций платформы.

"Наши системы рекомендаций усугубляют проблему", - говорится в анализе, согласно отчету Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ.

В своем заявлении для Time Facebook сказал, что объем отчета ограничен, и предположил, что результаты вводят в заблуждение. Он сказал, что скорректировал свои алгоритмы, чтобы перестать подталкивать людей к известным экстремистским группам.

Группы в Facebook были местом преследования таких рекрутеров, как Фурхольм, норвежец с татуировкой со свастикой. На пике своих усилий в 2018 году он принадлежал к 34 группам, посвященным неонацистским, антисемитским и другим ультраправым темам, согласно базе данных, составленной Меган Сквайр, профессором информатики в Университете Илона в Северной Каролин, которая изучает онлайн-экстремизм.

Среди групп, которые часто посещал Фурхольм, были "Понимание национал-социализма", "Новый фашистский человек третьего тысячелетия" и "Национал-социалистические новости". Двадцать семь из них, включая этих троих, исчезли из Facebook, но семь остались. Одна описывает себя как "про-белую идентичность" и отображает в качестве своего основного изображения черное солнце с орлом на нем - явно нацистские образы.

Другая, рассмотренная Time в декабре, содержит массу антисемитских и расистских постов. Time проинформировал Facebook о группах, которые все еще находятся в сети, и компания заявила, что завершает проверку содержания.

Просматривая сообщения и комментарии в этих группах, Фурхольм искал молодых людей, которые, по его словам, были "типом" - достаточно зрелыми, чтобы увидеть риски присоединения к такой группе боевиков, как "Азов", но достаточно безрассудных, чтобы принять их так или иначе.

Фуллер, казалось, соответствовал этому профилю. В то время он переживал период депрессии, работая на нескольких бесперспективных работах.

После того, как он проработал четыре года на службе, военно-морской флот освободил Фуллера от должности, кроме почетной, в результате ареста, по его словам, за пьянство в общественных местах, когда он находился в отпуске в Дубае.

Согласно судебным протоколам и полицейским отчетам, полученным Time, Фуллер позже зарезал мужчину ножом во время драки в баре в Техасе, что принесло ему шесть лет испытательного срока за нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Слева: Шон Фуллер на борту эсминца "U.S.S. Рассел" в Персидском заливе около 2010 года; Справа: Фуллер в 2019 году в украинском военном госпитале после пьяной драки. Фото: Максим Дондюк для TIME

Тем не менее, несмотря на свою криминальную историю, ветеран ВМФ тогда не вел себя как онлайн-радикал. Его имя не фигурирует в базе данных ультраправых групп в Facebook и их членов в базе данных Сквайра по состоянию на март 2018 года, когда Фуллер прибыл в Украину. Вместо этого путь, который привел к его вербовке, мог начаться с чего-то более приземленного.

Он говорит, что его интересовало нордическое язычество - древняя религия, которая до сих пор практикуется в небольших общинах. По его словам, когда он читал в Интернете о богах и ритуалах, Facebook рекомендовал ему присоединиться к множеству соответствующих групп. Фурхольм нашел его в одном. "Здесь мы и познакомились", - вспоминает Фуллер. "И многое из того, что он говорил, имело для меня смысл".

11 августа 2017 года проблему Facebook с правыми радикалами стало гораздо труднее игнорировать. В тот день процессия неонацистов и сторонников превосходства белых маршировала через город Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, неся факелы и флаги Конфедерации на митинге под названием "Объединяйтесь правых".

На следующий день один из них сбил встречного протестующего и убил его автомобилем. Акция была частично организована в Facebook. (Среди ее наиболее жестоких участников, по данным ФБР, были три члена RAM, банды, лидер которой позже назовет "Азов" своим вдохновителем.)

Для многих насилие в Шарлоттсвилле стало переломным моментом, наглым показом того, как превосходство белых вошло в политический мейнстрим в США при неявной поддержке президента Дональда Трампа. По словам активистов, это не должно было стать неожиданностью, особенно для крупнейшей социальной сети в мире.

В 2012 году Бейрих, который тогда был директором разведывательного проекта Южного юридического центра по вопросам бедности (SPLC), начал предоставлять в Facebook списки групп ненависти сторонников превосходства белой расы. Хотя модераторы иногда удаляли отдельные из них, "мы не могли получить никакой поддержки о необходимости систематической деплатформинга экстремистских идей до Шарлоттсвилля", - говорит она.

Вскоре после митинга "Объедините правых" Facebook (наряду с YouTube и другими платформами) запретил несколько страниц, посвященных превосходству белой расы, отдельных лиц и группы, которые до этого избегали действий. Facebook также пообещал ускорить устранение угроз физического вреда в будущем. В 2018 году SPLC охарактеризовал реакцию Facebook и других платформ как "наконец действия в соответствии с… политикой, которую они раньше редко применяли".

На следующий год стало ясно, что этих изменений недостаточно. Согласно отчету правительства Новой Зеландии, опубликованному в декабре 2020 года, злоумышленник в мечети Крайстчерча, который в прямом эфире транслировал это злодеяние на Facebook, был радикализирован ультраправыми материалами на YouTube и Facebook.

"Мы знаем, что когда он был в той части мира, он вступал в контакт с крайне правыми группами", - говорит Эндрю Литтл, министр, ответственный за Службу безопасности Новой Зеландии. Литтл говорит, что не знает, входил ли в эти группы Азов. Но во время атаки стрелок был в бронежилете с черным солнцем - символом, который обычно используется батальоном "Азов".

На данный момент 48 стран и большинство крупных технологических платформ подписались на инициативу Новой Зеландии, призывающую компании социальных сетей делать больше для закрытия экстремистских групп.

"Даже те, кто в то время проявлял некоторую неохоту или скупость, а именно Facebook, присоединились к нам, и я думаю, что они относятся к своим обязанностям более серьезно", - говорит Литтл.

После Крайстчерча Facebook запретил "восхваление, поддержку и представление белого национализма и белого сепаратизма" и ввел меры, направленные на дерадикализацию пользователей, которые ищут термины сторонников превосходства белых. Но активисты говорят, что было уже поздно. Позволив таким группам, как "Азов", годами процветать на своей платформе, Facebook помог им построить глобальную сеть, которую будет нелегко разделить.

"Поскольку этим материалам позволяли распространяться так долго, в частности, на Facebook, теперь у нас есть тысячи, миллионы людей, которые были затянуты в мир белого превосходства и других форм экстремизма", - говорит Бейрих.

"Эта проблема сейчас существует. Это последствия бездействия изначально ".

Сторонники "Азова" на фестивале "Молодое пламя" под Киевом в августе 2019 года

Правительство США также не спешило признать опасность со стороны крайне правых украинских ополченцев. Но к марту 2018 года Конгресс США публично осудил батальон "Азов", запретив правительству США предоставлять своим бойцам "оружие, обучение или другую помощь".

Хотя это в значительной степени символично, этот шаг отбил у всех западных вооруженных сил, и особенно членов альянса НАТО, желание тренироваться вместе с членами "Азов" или даже иметь с ними какое-либо отношение.

Это был серьезный удар по моральному духу, особенно в военном крыле "Азова", - говорит Святослав Паламар, один из его верховных командиров.

"Некоторые люди до сих пор считают нас хулиганами и преступниками", - сказал он TIME во время посещения тренировочной базы "Азов" под Мариуполем, где курсанты в форме провели день, изучая, как правильно метать гранату. "Мы прошли долгий путь с самого начала".

Чтобы доказать это, "Азов" ужесточил стандарты для иностранных боевиков, принимая только тех, кто имеет достаточную оружейную подготовку и опыт, чтобы служить военными инструкторами. Но это изменение не устранило необходимость в онлайн-рекрутинге компании Furholm.

Напротив, летом 2018 года политическое крыло Азова разрешило ему использовать один из своих коттеджей за пределами Киева как общежитие для иностранных боевиков. Тех, кто не попал в разрез, направили в одну из других групп украинских ополченцев или, в некоторых случаях, в регулярные украинские вооруженные силы.

Фуллер попал в последнюю группу. После того, как полк "Азов" отказал ему из-за отсутствия опыта, некоторые из друзей, которых он приобрел в движении, помогли американцу подписать контракт с украинской морской пехотой, которая отправила его на фронт. Когда TIME впервые брал у него интервью в 2019 году, он был в Мариуполе, оправляясь от травм, полученных в результате уличной драки в пьяном виде. Но он казался счастливым, что стал иностранным бойцом в Украине.

Когда Facebook удалил его профиль в 2019 году в результате чистки ультраправых аккаунтов, Фуллер поддерживал связь с друзьями из ультраправого движения через другие социальные сети. Он не любит думать о себе как о рекрутере, но говорит, что дает советы американцам и европейцам, которые связываются с ним в Интернете и спрашивают, как они могут пойти по его стопам.

Судя по некоторым из его сообщений в социальной сети "ВКонтакте", популярность которой среди крайне правых возросла после того, как Facebook начал подавлять их аккаунты, взгляды Фуллера стали намного более радикальными с тех пор, как он покинул свой родной город в Техасе.

В одной из постов, опубликованных в VK в мае, он обвинил британцев в развязывании Второй мировой войны и назвал Адольфа Гитлера настоящим миротворцем. Один из аккаунтов Фуллера в социальной сети принадлежит военному крылу Азова. Его страница в ВК насчитывает более 100 000 подписчиков со всего мира".

Отметим, что это уже не первая статья об украинских крайне правых в западных СМИ. Ранее "Страна" публиковала статью американского журнала Harper's Magazine на аналогичную тематику.

Также мы сообщали, что в Британии назвали "Азов" неонацистской организацией и заявили об "экспорте" его идей в Европу.