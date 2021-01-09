Гибель застреленной во время штурма Капитолия сторонницы Трампа, 35-летнего ветерана Вооруженных сил США Эшли Бэббитт, которую в Украине во времена Майдана уже бы причислили к "Небесной сотне", в США пытаются списать на "трагический случай" и сделать из нее виноватую, а ведущие американские медиа описывают ее как фанатичную "захватчицу" и чуть ли не террористку и нацистку.

И если убийство темнокожего Джорджа Флойда белым полицейскм в Миннеаполисе минувшим летом породило целое антитрамповское движение с массовыми митингами и погромами по всей стране, то реакция на расстрел Бэббитт совсем иная.

Подробности - в статье "Страны".

"Казнь в прямом эфире"

Расследование гибели Эшли Бэббитт, похоже, могут спустить на тормозах. Во всяком случае, в СМИ уже появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что у выстрелившего в нее полицейского якобы не было другого выхода.

Сам он не арестован, а лишь отстранён от службы на время расследования, а его имени до сих пор не назвали.

"Почему мы еще не знаем, кто застрелил безоружную девушку в Капитолии?" - возмущается Базз Паттерсон, кандидат в Конгресс от Республиканской партии из Калифорнии.

"Назовите его имя", - призывает он, повторяя лозунг, который использовали активисты движения Black Lives Matter после убийства Флойда.

В соцсети Parler, куда ушел Трамп после блокировки в Twitter, разошелся хэштег "Справедливость для Эшли".

Бэббитт была сторонницей Трампа. Фото: Твиттер Беббитт

Как видно из выложенного в интернете видео, коп в штатском выстрелил практически в упор, когда безоружная сторонница Трампа в толпе протестующих, которые разбили несколько окон, попыталась попасть внутрь Капитолия.

Женщина от полученного ранения в грудь умерла в больнице. Прослужив 14 лет в американской авиации и побывав в командировках в горячих точках на Ближнем Востоке, Бэббитт получила пулю в Вашингтоне.

Бэббит жила в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии, и после ухода из армии вместе с мужем владела компанией по обслуживанию бассейнов. Близкие называют ее большой патриоткой и ярой фанаткой Трампа.

Как признался New York Post один из ее друзей и бывших сослуживцев Джек Фили, она говорила, что Трамп "стоит того, чтобы за него умереть".

Ее расстрел Фили назвал "казнью в прямом эфире".

Эшли Беббитт во время службы в американской авиации - четвертая слева во втором ряду. Фото: Facebook

"Ее можно было любить или ненавидеть - такой уж у нее был характер, - сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. - Она не стеснялась этого. Она гордилась этим - как гордилась своей страной и тем, что она - американка".

Близкая к демократам New York Times пишет о том, что из Бэббитт делают икону, а ее имя превращают в "боевой клич" ультраправые и белые националистические группировки в Интернете, считающие ее смерть доказательством того, что с ними поступили несправедливо.

При этом издание оговаривает, что она "была частью жестокой толпы, которая осадила Капитолий в Вашингтоне, вызвав хаос и панику, которые помешали официальному подтверждению победы избранного президента Джозефа Байдена".

Более того, в статье о Бэббитт автор New York Times рассуждает о "роли женщины в белых националистических и ультраправых движениях" и вспоминает о "Ку-клукс-клане".

То есть фактически речь идет о дегуманизации ("расчеловечивании") жертвы выстрелов охранника Капитолия, чтобы к ней ни у кого не возникало сочувствия.

Отметим, что это радикально контрастирует с тем, как "демократические" СМИ в США подавали убийство Флойда и гибель протестующих в Беларуси во время выступлений против Лукашенко, и на Майдане в Украине.

"Сторонница теории заговора"

Также демократические СМИ акцентируют на якобы увлечении Бэббитт конспирологией, Washington Post прямо называет "захватчицей", фактически оправдывая ее убийство, а NBC News озаглавили материал о ней так: "Женщина, убитая в Капитолии, была сторонницей Трампа, поддерживавшей теории заговора".

CBS сообщает, что Бэббитт была "фанатично" предана Трампу.

Бывшая военная вела Твиттер под ником CommonAshSense: в нем она определяла себя как "либертарианку" и написала, что "люблю моего парня, мою собаку (немецкую овчарку) и, больше всего, мою страну".

Кроме того, что она была ревностным сторонником Трампа, Бэббитт поддерживала Вторую поправку к Конституции США о праве людей владеть оружием. Она, как и миллионы сторонников Трампа, была уверена, что выборы у него украли.

В соцсетях Бэббитт есть несколько фотографий в красной кепке с надписью "Make America Great Again", которые носят сторонники Трампа, а также в майке с американским флагом.

Экс-военная писала, что любит своего мужа, собаку и Америку. Фото: Twitter Бэббитт

Бэббит​ поддерживала строительство "стены" на границе с Мексикой. Среди ее ретвитов – посты Трампа, госсекретаря Майка Помпео, бывшего советника Трампа генерала Майкла Флинна. Она гневно высказывалась о спикере Палаты представителей Нэнси Пелоси и избранном вице-президенте Камале Харрис (когда та еще была сенатором от Калифорнии). Бэббит говорила, что "сыта по горло" этими политиками.

За день до штурма Конгресса женщина написала: "Началась буря" ("Storm is here"). Плакат с этой же фразой был и у нескольких других сторонников Трампа, которые штурмовали Конгресс.

Затем, по данным New York Post, Бэббитт написала: "Нас ничто не остановит", – этот пост касался того, что по причине погоды отменено много рейсов из Сан-Диего в Вашингтон, куда Бэббит собиралась лететь. Этот твит сейчас удален из ее профиля.

Также за несколько часов до штурма бывшая военная заявила в соцсетях, что вице-президент Майк Пенс, председатель Верховного суда США Джон Роберт должны подать в отставку по причине "государственной измены" и за то же следует предъявить обвинения бывшему генпрокурору США Роду Розенстайну. Плакаты с надписью "Treason" (государственная измена) сторонники Трампа принесли с собой в Конгресс.

В нескольких постах Бэббитт действительно поддерживала идеи QAnon (кванон): это появившаяся четыре года назад теория заговора, которая утверждает, что в высших политических кругах США якобы действует тайная организация.

Главным врагом сторонники QAnon называют "глубинное государство" (deep state), а Трампа считают спасителем мира. Адепты объединения верят, что он противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США.

ФБР определило QAnon как потенциальную террористическую угрозу, но Трамп в августе 2020 года отметил, что ее последователи любят США и его лично. Хотя и оговорился, что больше ничего не знает о движении.

В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в ее родном Сан-Диего. На снимке женщина запечатлена в майке с символикой QAnon.

В сентябре Бэббитт участвовала в лодочном параде в Сан-Диего в поддержку Трампа. Фото: Twitter Бэббитт

Кстати, сторонник "кванон" из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США. Кроме того, митинги фанов объединения в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине.

"Любила Америку всем сердцем"

Иная тональность в статьях о Бэббитт в СМИ, близких к республиканцам. Так, в Fox News подчеркивают (и выносят в заголовок), что женщина известна как патриотка, которая "любила Америку всем сердцем".

Журналисты цитируют ее родственника Джастина Джексона, который охарактеризовал Бэббитт как "чрезвычайно увлеченную тем, во что она верила", и "глубоко любившую Соединенные Штаты".

"Многое из этого энтузиазма и страстной поддержки Трампа нашло отражение в ее аккаунте в Twitter", - сообщает Fox News.

По данным СМИ, Бэббитт служила высокопоставленным сотрудником службы безопасности в ВВС США.

Военные записи показывают, что у нее было звание старшего летчика, она поступила на военную службу в апреле 2004 года и служила в Ираке и Афганистане, где тогда шли боевые действия.

Ее последним действующим местом службы была база ВВС Дайс в Техасе, где она занимала должность контролера сил безопасности, прежде чем покинуть армию в 2008 году.

Fox News сообщает деталь, которую умалчивают в либеральных СМИ - за время своего пребывания в должности Бэббитт получила десяток наград и наград, в том числе медаль за службу национальной обороны, медаль за службу в глобальной войне с терроризмом, награду за выдающееся подразделение ВВС и медаль за заслуги в резерве ВВС.