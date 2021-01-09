Показатели по коронавирусу третий раз в новом году падают до уровня октября
В субботу, 9 января, в Украине показатель новых случаев заражения коронавирусом опустился до отметки, которая держалась осенью прошлого года.
12 октября показатель заболеваемости за сутки зафиксировали на уровне 4 420 человек.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте СНБО Украины.
Сегодня в Украине подтвердились 4 846 новых случаев заражения коронавирусом. Это третий раз в 2021 году, когда показатели по числу зараженных в стране падают до уровня октября прошлого года.
Впервые такое случилось в воскресенье, 3 января. Тогда подтвердились 4 576 новых случаев заражения коронавирусом. На следующий день показатель просел еще больше – подтвердились 4 158 случаев заболевания.
Напомним, украинцы с любыми симптомами ОРВИ могут обратиться к семейному врачу для прохождения теста на коронавирус. В случае отказа жалобу можно оставить на горячую линию Минздрава, рассказал глава ведомства Максим Степанов.
Также "Страна" рассказывала, что в конце декабря в Украину поступило 1,5 миллиона экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.