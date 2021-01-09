В субботу, 9 января, в Украине показатель новых случаев заражения коронавирусом опустился до отметки, которая держалась осенью прошлого года.

12 октября показатель заболеваемости за сутки зафиксировали на уровне 4 420 человек.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте СНБО Украины.

Сегодня в Украине подтвердились 4 846 новых случаев заражения коронавирусом. Это третий раз в 2021 году, когда показатели по числу зараженных в стране падают до уровня октября прошлого года.

Впервые такое случилось в воскресенье, 3 января. Тогда подтвердились 4 576 новых случаев заражения коронавирусом. На следующий день показатель просел еще больше – подтвердились 4 158 случаев заболевания.

Напомним, украинцы с любыми симптомами ОРВИ могут обратиться к семейному врачу для прохождения теста на коронавирус. В случае отказа жалобу можно оставить на горячую линию Минздрава, рассказал глава ведомства Максим Степанов.

Также "Страна" рассказывала, что в конце декабря в Украину поступило 1,5 миллиона экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.